«Шахтер» разгромил команду «Черноморец»

Состоялся матч 10-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Черноморец» и «Шахтер». Клуб из Донецка разгромил противника. Результаты игры: «Черноморец» - «Шахтер» - 0:3 «Черноморец»: Ширяев, Нижегородов, Шандрук, Белецкий (Хименес, 77), Корытько, Гилазев (Мельник, 58), Косырин, Де Ла Аса, Васкес (Левига, 82), Гришко, Мжаванадзе «Шахтер»: Пятов, Срна, Ищенко, Чигринский, Рац (Федецкий, 72), Хюбшман, Илсиньо (Гай, 63), Жадсон, Фернандиньо (Дуляй, 79), Гладкий, Адриано Голы: Гладкий (28), Адриано (91, 93) Предупреждения: Васкес (14), Шандрук (32), Нижегородов (47) - Адриано (17) Нереализованный пенальти: Фернандиньо (22, вратарь)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter