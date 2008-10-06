«Динамо» обыграло харьковчан

Состоялся матч 10-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Динамо» и «Харьков». Киевляне одержали уверенную победу. Результаты игры: ФК «Харьков» - «Динамо» - 0:4 ФК «Харьков»: Налепа, Чеберячко, Комарницкий, Соколенко, Козориз (Касьянов, 66), Гунчак, Панковец, Иванов (Платон, 76), Сучков, Милько, Рибейро (Батиста, 58) «Динамо»: Богуш, Бетао, Михалик, Диакате, Несмачный, Вукоевич, Еременко (Гиоане, 54), Нинкович (Асатиани, 72), Алиев, Бангура, Кравец (Зозуля, 58) Голы: Вукоевич, 58, Соколенко, 60, автогол, Бангура, 64, с пенальти, Бангура, 87 Предупреждения: Гунчак (20), Иванов (20), Комарницкий (39), Соколенко (51), Налепа (63), Батиста (91) – Михалик (8) Удаления: Батиста (91, нецензурная брань в адрес арбитра).