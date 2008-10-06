Премьер-лига Украины. 10-й тур. Результаты матчей

Состоялись матчи 10-го тура Премьер-лиги Украины. Их результаты: «Арсенал» - «Днепр» - 0:1 «Арсенал»: Рева, Старгородский (Заваров, 89), Симоненко, Кузнецов, Жоземар (Алан, 59), Эссола, Евсеев, Мандзюк, Хомин, Олейник, Лысенко (Пивненко, 53) «Днепр:» Старцев, Русол, Денисов, Лоло (Давидсон, 89), Назаренко, Ротань, Пашаев, Лепа, Лисицкий, Белик, Воробей (Коноплянка, 92) Гол: Ротань (51) Предупреждения: Хомин (44) - Лепа (74). «Металлург» Д - «Ильичевец» - 2:0 «Металлург» Д: Дишленкович, Чечер Вячеслав, Сержио, Боавентура, Березовчук, Сытник А.С. (Даниловский, 87), Фернандеш, Макридис, Зотов (Билозор, 89), Димитров (Фабиньо, 69), Кингсли «Ильичевец»: Глущенко, Чучман, Савин, Мельник, Камдем (Оберемко, 46), Ярошенко, Соляник, Кашевский (Лима, 71), Кирильчик, Кривошеенко, Беганский (Воробей Д., 36) Голы: Сытник А.С. (2), Макридис (66). Предупреждения: Беганский (26), Кашевский (61), Воробей Д. (91). «Заря» - «Таврия» - 1:1 «Заря»: Комарицкий ,Омоко, Храмцов, Жуниор, Гомес, Райчевич, Каменюка (Диденко, 69), Болохан, Адриано, Гаврюшов, Джихани (Ермак, 85), Бага (Цимакуридзе, 47) «Таврия»: Бандура, Ильницкий (Гигиадзе, 77), Донец, Алундерис, Любенович, Ференчак (Зборовский, 65), Галюза (Бурдули, 62), Голайдо, Йокшас, Ковпак, Гоменюк Голы: Жуниор (71) - Ковпак (80) Предупреждения: Омоко (48) - Алундерис (20), Любенович (85). «Карпаты» – «Ворскла» – 0:0 «Карпаты»: Романенко, Ощипко, Милошевич, Петривский, Федорив, Гурули, Годвин (Ткачук, 46), Худобяк (Кополовец, 73), Кобин, Пшеничных, Кузнецов (Фещук, 59). «Ворскла»: Долганский, Ярмаш, Цурри, Кулаков (Главина, 86), Красноперов, Далкку, Есин, Медведев, Кравченко, Маркоски (Деспотовски, 76), Сачко (Чичиков, 46). Предупреждения: Годвин (14), Кузнецов (36), Кобин (68) – Ярмаш (22). «Кривбасс» - ФК «Львов» - 2:0 «Кривбасс»: Боровик, Пашаев, Ковальчук, Грановский, Сердюк, Максимов, Бюлюкбаши, Шепетовский (Балабанов, 51), Бартулович (Грицук, 91), Костышин, Мелащенко (Булку, 76) ФК «Львов»: Марущак, Жданов, Кицута, Романюк, Гальчук, Панас (Котенко, 80), Полтавец (Кавацив, 61), Баранец, Федорчук, Данькив (Шевелюхин, 72), Худзик Голы: Бюлюкбаши (51, с пенальти), Гальчук (58, автогол) Предупреждения: Костышин (53) - Данькив (25), Панас (29). «Металлург» З - «Металлист» - 1:0 «Металлург» З: Постранский, Полевой, Перишич (Кривцов, 73), Невмывака, Тигорев, Степаненко, Вернидуб В., Аржанов (Писоцкий, 75), Рудыка, Годин, Силюк «Металлист»: Бажан, Ганчарчик, Гуйе, Обрадович, Майдана, Валяев, Бордиян (Зезе, 74), Слюсар (Фомин, 84), Тришович (Рыкун, 62), Девич, Коэльо Голы: Годин, 55 Предупреждения: Степаненко (53), Перичиш (66) – Ганчарчик (60)

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