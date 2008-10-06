Мини-футбол. Чемпионат мира. Украина сыграла в ничью

Состоялся второй матч Чемпионата мира между сборными командами Украины и Аргентины. Результаты игры: Аргентина – Украина – 2:2 Аргентина: Гуисанде (Элиас, 34) – Гуистоцци, Гарсиас, Люсиас, Гонсалес – Планас, Санчес, Вилхельм, Рескья, Хименес, Амас. Украина: Лысенко – Иванов, Хурсов, Замятин, Пылыпив – Рогачев, Чепорнюк, Легчанов, Сильченко – Романов, Вахула. Арбитры: Ким (Корея), Кидсон (Австралия). Голы: Планас (22), Гьюстоззи (40) – Иванов (38), Чепорнюк (39). Предупреждения: Люсиас (40), Гуистоцци (40) – Хурсов (30), Лысенко (40).