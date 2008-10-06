Денисов: Кризиса нет

Виталий Денисов - Виталий, согласен ли ты с тренером, который сказал, что «Днепр» выиграл по делу? - Да, у нас было больше моментов. У «Арсенала» был, по сути, только один шанс отличиться. Мы сумели прибавить во втором тайме, у нас появились моменты, выходы с флангов. Считаю, что победил тот, кто больше хотел, сообщает «Спорт.com.ua». - Насколько эта победа важна в моральном плане после двух поражений? - Любая победа доставляет удовольствие и приносит хорошее настроение. После двух поражений нужно было собраться и постараться реабилитироваться перед болельщиками. Когда стараешься выиграть и приходит результат – это очень радует. Но одна победа еще ничего не значит. Нужно продолжать упорно работать и добиваться следующих выигрышей. - Ты давно не играл в основном составе. В связи с этим была ли у тебя дополнительная мотивация в этом матче? - Мотивация, конечно, была. Но, признаюсь, было очень тяжело, ведь я давно не играл и немного растерял игровую форму из-за нехватки практики. Рад, что впервые вышел в основном составе в этом сезоне, да еще и команда победила – это придает сил. - Команда начала выходить их кризиса? - Считаю, что кризиса не было. Если бы нас обыгрывали все подряд, мы бы в матчах ничего не создавали, играли бы только на отбой – другое дело. Никакого кризиса нет. Просто произошли перемены, и сейчас мы пытаемся нащупать свою игру. Сейчас как раз будет немного времени отдохнуть – и с новыми силами в бой. Алексей Белик - Алексей, за счет чего сегодня удалось победить? - Наверное, нам уже отступать было некуда. Мы проиграли два матча подряд. «Арсенал» перед этим также уступил, и игра получилась боевой. Сказалось, наверное, то, что по моментам мы все-таки были острее. - Как тебе стадион? - Хороший стадион. Говорят, что он не соответствует требованиям Премьер-лиги… Нормальное поле, есть трибуны – что еще нужно? - В начале игры ты получил повреждение. Ничего серьезного? - Неудачно поставил ногу и подвернул. Но ничего страшного – доиграл матч нормально.