В понедельник обновился рейтинг АТР. В первой тройке по-прежнему без изменений. Лидирует испанский теннисист Рафаэль Надаль, за ним следует швейцарец Роже Федерер, а замыкает тройку серб Новак Джокович. Россиянин Николай Давыденко поднялся на пятое место. Также на одну строчку поднялся и Игорь Андреев – с 20-ого на 19-е место. Впечатляющий спурт совершил Теймураз Габашвили, забравшись с 86-го места на 66-е, сообщает «Газета.Ru». 1(1). Надаль (Испания) – 7000 2(2). Федерер (Швейцария) –5930 3(3). Джокович (Сербия) –4960 4(4). Маррей (Великобритания) – 2995 5(6). Давыденко (Россия) –2400 6(5). Феррер (Испания) –2315 7(7). Налбандян (Аргентина) –1975 8(8). Роддик (США) –1970 9(12). Дель Потро (Аргентина) –1685 10 (9). Вавринка (Швейцария) –1670 … 19(20). Андреев (Россия) – 1260 22(22). Южный (Россия) –1190 26(32). Турсунов (Россия) –1023 40(40). Сафин (Россия) – 865 66(86). Габашвили (Россия) – 607 71(72). Куницын (Россия) – 580 100(93). Королев (Россия) – 469