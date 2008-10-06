Анчелотти: Пауза поможет Шевченко

Главный тренер Милана не считает ничью против Кальяри (0:0) шагом назад. "Ничего страшного не произошло, такое может случиться с каждым после целой очереди успешных результатов, - сказал после матча Карло Анчелотти. - Мы продолжаем шагать своей дорогой, что касается игры, считаю, результат закономерен". "Мы же не можем рассчитывать на победу в каждом матче, особенно если соперник хорошо мотивирован и показывает при этом хороший футбол. Думаю, Кальяри сегодня явил едва ли не максимум своих возможностей. Мы же ничем экстраординарным не выделялись", передает FOOTBALL.UA. Двойную замена на 73-й минуте (Роналдиньо, Пато на Шевченко, Индзаги) Анчелотти объяснил так: "Нам был нужен мощный центрфорвард на острие атак, чтобы сломить их оборону. К сожалению, Боррьелло травмирован, а Индзаги только-только восстановился после травмы, он не мог сыграть больше, чем 20 минут. Если бы была возможность, я провел бы замены раньше". "Перерыв, в связи с матчами за национальные сборные, пойдет на пользу Шевченко и Роналдиньо, которые смогут улучшить свое физическое состояние",- подытожил наставник Милана.