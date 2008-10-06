Капелло назвал состав

Наш соперник по отбору на ЧМ-2010, сборная Англии, объявила состав на ближайшие поединки квалификации против Казахстана и Беларуси. Как и ожидалось, Фабио Капелло опять проигнорировал лучшего действующего бомбардира англичан Майкла Оуэна (89 поединков, 40 голов). Последний поединок форварда Ньюкасла за сборную пришелся на игру с Францией в марте. Зато итальянский специалист вернул в команду Питера Крауча и Шона Райта-Филлипса. Пол Робинсон и Джо Коул отсутствуют в заявке из-за травм, отмечает FOOTBALL.UA. Итак, заявка команды, в нее попало 23 футболиста: Голкиперы: Джеймс (Портсмут), Грин (Вест Хэм), Карсон (Вест Бром); Защитники: Бридж, Терри, Э. Коул (все - Челси), Р. Фердинанд, Браун (оба - Ман.Юнайтед), Апсон (Вест Хэм), Джонсон (Портсмут), Лескотт (Эвертон); Полузащитники: Барри (Астон Вилла), Джеррард (Ливерпуль), Дженас (Тоттенхэм), Райт-Филлипс (Ман.Сити), Лэмпард (Челси), Даунинг (Миддлсбро), Бекхэм (Лос-Анджелес Гэлэкси); Нападающие: Руни (Ман.Юнайтед), Дефо, Крауч (оба - Портсмут), Хески (Уиган), Уолкотт (Арсенал). Напомним, что в субботу Англия на Уэмбли примет Казахстан, а спустя четыре дня проведет поединок против белорусов в Минске.