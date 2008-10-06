Срна победу посвятил президенту

Капитан Шахтера Дарио Срна после игры в Одессе поделился своими впечатлениями от победы. - Мы провели хорошую игру, только вот устали - очень сложно было преодолеть сопротивление хозяев, - рассказал Дарио, - Черноморец - очень хорошая команда. Самое главное, что сегодня мы выиграли. В первом тайме у нас было много моментов, еще и пенальти не забили. Второй тайм сыграли похуже, были провалы, вот эти стопроцентные моменты у одесситов, информирует FOOTBALL.UA. Потом на контратаках забили два гола. Думаю, что можем быть довольны сегодня. Эту победы посвящаем нашему президенту и болельщикам, которые переживали за нас. Очень важны ближайшие игры. Кто-то уедет в сборные, а кто-то останется готовиться. Потом нам нужно обыгрывать Кривбасс и Спортинг. - Чувствуете моральный подъем после этой победы? - Конечно, ведь мы так долго не выигрывали. Во многих матчах у нас было преимущество, но не было того результата, которого мы хотели. Сегодня у нас были моменты и мы их реализовали. Поздравляю команду, теперь очень важно поверить в свои силы.