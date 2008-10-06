Чемпионат Испании. Результаты матчей 6-го тура

Вильярреал – Бетис – 2:1 (0:1) Голы: 0:1 – Дамиа (20), 1:1 – Гонсало (68), 2:1 – Льоренте (70). ВИЛЬЯРРЕАЛ: Д.Лопес, Х.Вента, Гонсало, Годин, Анхель, Ибагаса, С.Касорла, Сенна, Эгурен, Росси (Франко, 59), Льоренте (Бруно, 77). Барселона – Атлетико – 6:1 (5:1) Голы: 1:0 - Маркес (3), 2:0 - Это'О (5, пенальти), 3:0 – Месси (9), 3:1 – Макси Родригес (13), 4:1 - Это'О (18), 5:1 – Гудьонсен (28), 6:1 – Анри (73). БАРСЕЛОНА: Вальдес, Пуйоль, Пике, Маркес, Абидаль, Бускетс, Хави (Кейта, 73), Гудьонсен, Месси (Кркич, 69), Иньеста, Это'О (Анри, 59). АТЛЕТИКО: Купе, Переа, Хейтинга, Уйфалуши, А.Лопес, Ассунсао, Рауль Гарсия, Макси Родригес (де лас Куэвас, 20), Луис Гарсия (Перния, 46), Агуэро (Банега, 57), Синама-Понголь. Рекреативо – Малага – 0:4 (0:2) Голы: 0:1 – Элизео (1), 0:2 – Баа (40), 0:3 - Дуда (48), 0:4 – Элизео (62). Хетафе – Альмерия – 2:2 (0:0) Голы: 1:0 – Уче (69), 2:0 – Каскеро (71), 2:1 – Негредо (87), 2:2 – Чико (90+1). Севилья – Атлетик – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – Кануте (27), 2:0 – Ренато (41), 3:0 – Адриано (76), 4:0 – Чевантон (80). СЕВИЛЬЯ: Палоп, Конко, Скиллачи, Эскюде, Наварро, Мареска, Ромарик (Душер, 57), Х.Навас, Ренато (Чевантон, 78), Капель (Адриано, 62), Кануте. Мальорка – Спортинг Хихон – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – Кармело (12), 0:2 – Канелла (50). Осасуна – Расинг – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Валера (90+1). Незабитый пенальти: Гарай (39, вратарь). Удаление: Плашил (38, «Осасуна»). Депортиво – Нумансия – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Лафита (13). Вальядолид – Валенсия – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Фернандеш (54). ВАЛЕНСИЯ: Ренан, Моретти (Дель Орно, 46), Алексис, Эльгера, Мигель, Альбельда, Фернандеш, Мата (Висенте, 81), Хоакин, Ангуло (Бараха, 86), Вилья. Реал – Эспаньол – 2:2 (2:2) Голы: 0:1 – Тамудо (21, пенальти), 1:1 - Рауль (25), 1:2 – Луис Гарсия (31), 2:2 – Рауль (45+2). РЕАЛ: Касильяс, С.Рамос, Пепе, Каннаваро, Хайнце, ван дер Варт (Роббен, 46; Дренте, 71), М.Диарра, Де ла Ред (Снейдер, 65), Рауль, ван Нистелрой, Игуаин.