Чемпионат Италии. Результаты матчей 6-го тура

Лацио — Лечче – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Тирибокки (25), 1:1 - С.Индзаги (89). ЛАЦИО: Кариссо, Лихтштайнер, Сивилья, Розегнал, Раду (Коларов, 60), Брокки (С.Индзаги, 83), Ледесма, Маури (Меньи, 50), Фоджа, Пандев, Сарате. Интер — Болонья – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Ибрагимович (24), 2:0 – Адриано (50, пенальти), 2:1 – Морас (56). ИНТЕР: Ж.Сезар, Майкон, Кордоба, Ривас (Камбьяссо, 73), Х.Дзанетти, Куарежма (Обинна, 88), Виейра, Мунтари, Мансини (Станкович, 74), Ибрагимович, Адриано. Аталанта — Сампдория – 4:2 (2:1) Голы: 0:1 – Кассано (7), 1:1 – Флоккари (35), 2:1 – Гарич (39), 2:2 – Кассано (54, пенальти), 3:2 – Флоккари (77), 4:2 – Дони (83). Удаления: Аккарди (71, второе предупреждение, «Сампдория»), Дессена (80, «Сампдория»). Кьево — Фиорентина – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – Кузманович (32), 0:2 – Джилардино (74). ФИОРЕНТИНА: Фрей, Комотто, Дайнелли, Гамберини, Хуан Варгас, Кузманович (Гобби, 87), Фелипе Мело, Монтоливо, Семиоли, Джилардино (Паццини, 76), Йоветич (Сантана, 69). Дженоа — Наполи – 3:2 (1:1) Голы: 0:1 – Лавесси (1), 1:1 – Папастопулос (44), 2:1 – Палладино (52), 3:1 – Милито (73), 3:2 – Денис (75). Ювентус — Палермо – 1:2 (1:1) Голы: 0:1 – Микколи (24), 1:1 – Дель Пьеро (39), 1:2 – Мчедлидзе (81). ЮВЕНТУС: Буффон, Грыгера, Мельберг (Салихамиджич, 34), Кьеллини, Де Челье, Сиссоко, Поульсен (Каморанези, 65), Маркизио, Джовинко (Недвед, 80), Дель Пьеро, Амаури. Реджина — Катания – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Паолуччи (69), 1:1 – Коста (80). Сиена — Рома – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Фрик (45+1). РОМА: А.Дони, Сисиньо, Мексес, Пануччи, Риисе, Де Росси, Таддеи, Перротта (Жуан, 79), Аквилани, Менез (Окака Чука, 72), Жулио Баптиста. Удинезе — Торино – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Куальярелла (44), 2:0 - Куальярелла (77). Кальяри — Милан – 0:0 (0:0) МИЛАН: Аббьяти, Дзамбротта, Бонера, Мальдини, Янкуловски, Амброзини, Гаттузо (Фламини, 79), Зеедорф, Кака, Роналдиньо (Шевченко, 73), Пато (Ф.Индзаги, 73).