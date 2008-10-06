«Филадельфия» вышла в финал Национальной лиги

«Филадельфия» нанесла поражение «Милуоки» в четвертом матче полуфинальной серии Национальной лиги и вышла в финал, где встретится с «Лос-Анджелес Доджерс». А в Американской лиге борьба за выход в финал продолжается. В обеих полуфинальных сериях счет 2:1. Пока ближе к общей победе «Тампа-Бэй» и «Бостон». MLB Плей-офф Американская лига ½ финала «Чикаго Уайт Сокс» - «Тампа-Бэй» - 5:3 Счет в серии – 1:2. «Бостон» - «Лос-Анджелес Энджелс» - 4:5 Счет в серии – 2:1. Национальная лига ½ финала «Милуоки» - «Филадельфия» - 2:6 Счет в серии – 1:3.