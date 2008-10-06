«Лион» разгромлен в Ренне

В 8-м туре чемпионата Франции состоялась настоящая сенсация. Лидер нынешнего первенства и бессменный чемпион последних лет «Лион» потерпел разгромное поражение от «Ренна», в составе которого хет-триком отметился 35-летний нападающий Микаэль Пажис. Тем не менее, несмотря на эту неудачу команда Клода Пюэля продолжает оставаться на первом месте, опережая на два очка «Тулузу». Чемпионат Франции 8-й тур «Сент-Этьен» - Монако» - 2:0 (1:0) Голы: Гомис, 11. Дерни, 83. «Ренн» - «Лион» - 3:0 (1:0) Голы: Пажис, 17, 56, 67.