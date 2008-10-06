Мини-футбол. Чемпионат мира. Результаты матчей

Группа А Россия – Бразилия – 0:7 (0:4) Голы: 0:1 – Шумахер (3), 0:2 – Прудников (8, автогол), 0:3 – Ленизио (14), 0:4 – Чико (16), 0:5 – Ленизио (22), 0:6 – Фалькао (29), 0:7 – Винициус (32) Япония – Соломоновы острова – 7:2 (3:2) Турнирное положение: Бразилия – 9 (3), Россия – 3 (2), Куба – 3 (2), Япония – 3 (2), Соломоновы острова – 0 (3). Группа В США – Таиланд – 3:5 (1:2) Италия – Португалия – 3:1 (1:0) Турнирное положение: Италия – 9 (3), Португалия – 3 (2), Парагвай – 3 (2), Таиланд – 3 (2), США – 0 (3). Группа C Египет – Китай – 6:2 (3:0) Аргентина – Украина – 2:2 (0:0) Турнирное положение: Аргентина – 7 (3), Украина – 4 (2), Гватемала – 3 (2), Египет – 3 (3), Китай – 0 (2). Группа D Испания – Чехия – 4:0 (1:0) Иран – Ливия – 4:2 (3:1) Турнирное положение: Испания – 7 (3), Иран – 4 (2), Чехия – 3 (2), Уругвай – 1 (2), Ливия – 1 (3).

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