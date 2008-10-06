Григорий Суркис: Мне больно смотреть на всю эту мышиную возню

6 октября 2008, 10:23

Президент федерации футбола Украины Григорий Суркис прокомментировал ситуацию в Польше - по поводу действий правительственных чиновников в отношении польской национальной футбольной ассоциации. Глава ФФУ Григорий Суркис: - Совместное заявление ФИФА и УЕФА относительно ситуации, спровоцированной безответственными действиями правительственных чиновников вокруг ФФП, уже расставило главные акценты в этой неприятной истории. Я искренне сожалею, что репутация польского футбола в глазах мировой общественности снова висит на волоске, и что прошлогодний демарш бывшего министра спорта Томаша Липеца, позволившего себе публичные оскорбительные высказывания в адрес руководства ФИФА, так ничему и не научил наших соседей. А ведь займи тогда высшие футбольные чины более жесткую позицию по отношению к вмешательству со стороны официальных властей в деятельность польской национальной футбольной ассоциации, не видать нам как своих ушей ни тендера, ни, тем более, совместной победы за право принимать Евро-2012. Я отчетливо помню, каких усилий стоила нормализация и возвращение ситуации в спокойное деловое русло не только мне лично, но, в первую очередь, трем президентам: Польши - Леху Качинскому, ФИФА - Зеппу Блаттеру, УЕФА – Мишелю Платини. Специальное поручение двух последних я и выполнял с января по апрель 2007-го, ведя переговоры с польской стороной о путях выхода из кризиса. Поэтому сегодня, когда автономная футбольная жизнь Польши снова подверглась бесцеремонному административному вторжению со стороны государственных чиновников, мне думается, что цена удовлетворения их персональных амбиций может быть совсем неадекватной тому, что в результате потеряет все польское общество. Разумно ли испытывать судьбу, и без того балансируя авторитетом страны на грани фола? Риторический вопрос… Мне откровенно больно смотреть на всю эту мышиную возню. Поскольку наша украинско-польская команда буквально только что прошла нелегкое, принципиальное испытание Исполкомом в Бордо. Нам ведь поверили не для того, чтобы мы создали новый повод УЕФА снова усомниться в правильности своего решения и выставить на посмешище непомерные амбиции двух «непредсказуемых стран». Как ни прискорбно, но именно в таком контексте уже упоминают о нас авторитетные СМИ, тиражируя по всему миру доказательства нашей неадекватности. Я надеюсь, что глава кабинета министров Республики Польша господин Дональд Туск осознает всю глубину ответственности за сложившуюся ситуацию, и не допустит ее развития по сценарию, который тщательно выписан режиссерами информационных войн против украинско-польского тандема, против нашего с вами Евро-2012.

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