Чемпионат Германии. Результаты матчей 7-го тура

Арминия – Карлсруэ – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Порселло (16), 0:2 – Фрайс (52), 1:2 – Херциг (86). Бавария – Бохум – 3:3 (2:1) Голы: 1:0 – ван Бейтен (15), 1:1 – Калоглу (29), 2:1 – Зе Роберто (45), 3:1 - Зе Роберто (68), 3:2 - Дабровски (83), 3:3 - Гроте (85). БАВАРИЯ: Рензинг, Оддо, ван Бейтен Лусио, Демичелис, Лам, Швайнштайгер (Соса, 69), Зе Роберто (Боровски, 78), Рибери, Тони, Клозе (Подольски, 69). Штутгарт – Вердер – 4:1 (2:0) Голы: 1:0 – Хедира (18), 2:0 – Треш (29), 3:0 – Хильберт (63), 3:1 – Диего (64), 4:1 - Ланиг (89). ШТУТГАРТ: Леманн, Осорио, Треш, Ташчи, Маньин (М.Ковачевич, 83), Хедира, Хитцльшпергер, Хильберт, А.Бока (Руды, 77), Гомес (Ланиг, 87), Какау. ВЕРДЕР: Визе, Предль (Угу Алмейда, 79), Налдо, Пасанен, Фритц, Фрингс, Бауманн (Хунт, 46), Озил, Диего, Розенберг, Писарро (Саного, 46). Байер – Герта – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Воронин (89). БАЙЕР: Адлер, Кастро, Энрике, М.Фридрих, Кадлец, Рольфес, Р.Аугусто, Видаль (Дум, 79), Барнетта, Кисслинг (Гекас, 71), Хельмес. Боруссия М – Кельн – 1:2 (1:1) Голы: 0:1 – Эре (5), 1:1 – Броуверс (10), 1:2 – Новакович (88). Хоффенхайм – Айнтрахт – 2:1 (0:0) Голы: 1:0 - Ба (47), 1:1 - Штейнхофер (66), 2:1 - Ба (71). Шальке-04 – Вольфсбург – 2:2 (1:0) Голы: 1:0 – Кураньи (20), 1:1 - Дзеко (51), 1:2 - Каюби (66), 2:2 – Кураньи (90). Незабитый пенальти: Рафинья (73, вратарь). ШАЛЬКЕ-04: Нойер, Рафинья, Бордон, Крстаич, Кобиашвили, Джонс (Санчес, 77), Вестерманн, Энгелар, Халил Алтынтоп, Фарфан, Кураньи. Боруссия Д – Ганновер-96 – 1:1 (1:1) Голы: 1:0 – Вальдес (10), 1:1 - Форсселл (25). Энерги – Гамбург – 1:2 (0:0) Голы: 0:1 – Олич (54), 1:1 – Йелич (74), 1:2 – Петрич (90). ГАМБУРГ: Ф.Рост, Демель, Б.Райнхардт, Матийсен, Атуба (Янсен, 8 (Боатенг, 50), Яролим, де Йонг, Троховски, Герреро (Питройпа, 86), Петрич, Олич.