Премьер-лига. Результаты матчей 24-го тура

6 октября 2008, 10:31

Томь – Локомотив – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 - Сычев (79). ТОМЬ: Мандрыкин, Катынсус, Стойка, Вейич (Харитонов, 46), Йокич, Тарасов, Концедалов (Радосавлевич, 46), Скобляков, Янотовский (Ширко, 79), Климов, Мазнов. ЛОКОМОТИВ: Чех, Янбаев, Баша, Перейра (Фининьо, 18), Сенников, Кочиш, Гуренко, Маминов, Билялетдинов (Глушаков, 89), Сычев, Одемвинги (Муджири, 90+1). Динамо – Сатурн – 2:1 (0:1) Голы: 0:1 - Каряка (21, пенальти), 1:1 – Кокорин (72), 2:1 – Кержаков (83). Незабитый пенальти: Уилкшир (16, вратарь). ДИНАМО: Карчемарскас, Ковальчик, Танасиевич, Фернандес, Климавичюс, Уилкшир, Карпович, Семшов, Д.Комбаров, Смолов (Димидко, 25; Кокорин, 46), Кержаков. САТУРН: Кински, Нахушев, Зелао, Дюрица, Петраш, Игонин, Ал.Иванов (Кириченко, 86), Лоськов, Каряка (Лебеденко, 77), Топич, С.Окоронкво (Ковель, 69). Рубин – Спартак Нч – 3:0 (2:0) Голы: 1:0 – Бухаров (1), 2:0 – Милошевич (15), 3:0 – Милошевич (53). РУБИН: Рыжиков, Ансальди, Орехов, Томас, Квирквелия (Попов, 68), Нобоа, Семак, Рязанцев, Ребров, Милошевич (Сибайя, 60), Бухаров (Адамов, 70). СПАРТАК НЧ: Хомич, Ятченко, Джудович, Амисулашвили (Шумейко, 55), Кисенков, Гетериев, Самсонов, Машуков, Бикмаев (Шярнас, 63), Сирадзе (Фрунзе, 73), Калимуллин. Амкар – Терек – 0:0 (0:0) АМКАР: Нарубин, Федорив, Белоруков, Черенчиков, Сираков, Гришин (Жиляев, 82), Дринчич, Новакович (Сикимич, 61), Дуймович, Пеев, Кушев. ТЕРЕК: Лика, Забавник, Илиев (В.Кузнецов, 64), Омельянчук, Бендзь, Петре, Джабраилов, Кулик (Воронкин, 85), Маргаритеску (Земченков, 76), Були, Сердюков. Химки – ЦСКА – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – А.Березуцкий (32), 0:2 – Мамаев (67), 1:2 – А.Березуцкий (90+6, автогол). ХИМКИ: Березовский, Тривунович, Радьков (Н.Чех, 60), Габриэл, Ф.Кудряшов, Шоавэ, Сабитов, Титов, Блатняк (Динеев, 79), Низамутдинов (Байрамов, 80), Якубко. ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий, Григорьев, Красич (Одиа, 85), Шемберас, Мамаев, Алдонин (Рахимич, 70), Жирков (Джанер, 90+1), Вагнер Лав. Спартак – Крылья Советов – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – О.Иванов (74). СПАРТАК: Плетикоса, Паршивлюк, Филипенко, Фатхи, К.Родригес, В.Быстров, Ковач, Павленко (Майдана, 81), Саенко (Баженов, 74), Рыжков (Моцарт, 17), Прудников. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ: Лобос, Будылин, Бут, Белозеров, Леилтон, Р.Аджинджал, Ярошик, Бобер (Таранов, 81), О.Иванов (Ковба, 90+1), Тихонов, Коллер. Зенит – Луч-Энергия – 8:1 (4:0) Голы: 1:0 – Данни (7), 2:0 – Аршавин (20), 3:0 - Широков (34), 4:0 - Данни (42), 5:0 – Текке (47), 6:0 – Текке (60), 7:0 - Домингес (72), 7:1 – Булыга (75), 8:1 - Текке (89). Незабитый пенальти: Тимощук (2, вратарь). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Крижанац, Пюйгренье, Широков, Тимощук (Файзулин, 63), Ширл, Зырянов (Ким Дон Чжин, 76), Данни (Домингес, 63), Аршавин, Текке. ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ: Стойкич, Д.Н.Смирнов, Леандро (Стрельцов, 81), Павлючек, Новкович, Д.А.Смирнов, Дамьянович, Гвазава, Данцев, Булыга, И.Шевченко (Кузнецов, 69). Москва – Шинник – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Самедов (22), 2:0 – Бракамонте (60), 2:1 – Кудряшов (90). МОСКВА: Жевнов, Кузьмин, Годунок, Окоронкво, Набабкин, П.Быстров (Самедов, 18), Чеснаускис (Рикардо, 71), Иванов (Епуряну, 62), Ребко, Ставпец, Бракамонте. ШИННИК: Песьяков, Джорджевич, Половинчук, Олексич, Рикарду Силва, Ушенин, Лайзанс (Кудряшов, 65), Бочков (Бузникин, 46), Горавски, Яшин, Монарев (Хазов, 64).

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