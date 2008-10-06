Луческу уходит!

Зимой футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) покинет главный тренер Мирча Луческу. "С января 2009 года меня в украинском клубе не будет. Я устал. Мне нужен отдых после всего этого. У меня есть предложения из Румынии, Турции и других стран, но я хочу отдохнуть", - цитирует Мирчу Луческу «Спорт Экспресс». Под этими словами 63-летний тренер, скорее всего, имеет в виду, вызванную неудачным выступлением "Шахтера" в чемпионате Украины, жесткую критику болельщиков и прессы, с чем Луческу столкнулся впервые за четыре с половиной года работы в Донецке, пишет Лига. "До декабря я не могу покинуть "Шахтер", даже если очень захочу. Меня не отпускает президент клуба Ринат Ахметов, все зависит от него. И я вынужден выполнять условия контракта", - подчеркнул тренер. Ранее президент ФК "Шахтер" (Донецк) Ринат Ахметов заявил, что Мирча Луческу будет уволен, если "Шахтер" не пройдет групповой раунд Лиги чемпионов.