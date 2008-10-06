Президент «Атлетико» извинился перед болельщиками

Президент "Атлетико" Энрике Сересо извинился перед поклонниками команды за унизительное поражение от "Барселоны" (1:6), сообщает «Спорт Экспресс». "Хочу заверить, что разгром, который мы пережили, повторится еще очень нескоро. По просьбе сотрудников клуба, тренеров и руководства я прошу прощения у наших болельщиков, - заявил Сересо. - Наставник команды Хавьер Агирре взял вину на себя. Да, он ответственен за результат, но я думаю, что мы должны принять во внимание еще ряд обстоятельств. Возможно, команда расслабилась после двух побед в Лиге чемпионов. Это недопустимо. Хотел бы напомнить нашим игрокам, что они пока еще ничего не выиграли".