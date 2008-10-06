Капелло игнорирует Оуэна

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло назвал состав на отборочные матчи чемпионата мира-2010: дома с Казахстаном (11 октября) и на выезде с Белоруссией (15 октября). Итальянец вернул в команду Питера Крауча, Шона Райта-Филлипса и неожиданно пригласил вратаря "Вест Бромвича" Скота Карсона, но продолжает игнорировать Майкла Оуэна, сообщает Террикон. За игрой Оуэна во вчерашнем матче "Ньюкасла" с "Эвертоном" наблюдал Франко Балдини, и по мнению помощника Капелло, 28-летний форврад "сорок" еще не достаточно физически силен, хотя и провел весь матч без замены. Итальянец отрицает, что он принципиально не приглашает Оуэна, заявляя, что ему, прежде всего, требуется мобильность в атаке. Поэтому он предпочитает проверенных бойцов Уэйна Руни и Эмиля Хески, а также многообещающего Тео Уолкотта. Капелло вызвал следующих футболистов: Вратари: Джеймс ("Портсмут"), Грин ("Вест Хэм"), Карсон ("Вест Бромвич"); Защитники: Терри, Э. Коул, Бридж (все - "Челси"), Р. Фердинанд, Браун (оба - "Манчестер Юнайтед"), Джонсон ("Портсмут"), Апсон ("Вест Хэм"); Полузащитники: Бекхэм ("Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Лэмпард ("Челси"), Джеррард ("Ливерпуль"), Барри ("Астон Вилла"), Райт-Филлипс ("Манчестер Сити"), Дженас ("Тоттенхэм"), Даунинг ("Мидлсбро"); Нападающие: Крауч, Дефо (оба - "Портсмут"), Руни ("Манчестер Юнайтед"), Уолкотт ("Арсенал"), Хески ("Уиган").