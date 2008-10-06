Тимощук: Ни одна команда перед нами не устоит

Капитан питерского Зенита Анатолий Тимощук прокомментировал исход матча его команды против Луч-Энергии. "Сегодня мы хорошо играли, у нас было много моментов, и нам удалось их реализовать. Все, что не удалось забить в прошлых турах, забили в этом матче", - заявил полузащитник Зенита. "Я думаю, в сегодняшнем результате нет вины Луча - мы показали быструю, содержательную игру. Когда нам дается игра и реализация моментов - ни одна команда не устоит. В этом году в Чемпионате России у нас не все складывается гладко, каждая игра для нас сейчас принципиальна, тем более наши соперники в последнее время теряют очки, поэтому нам нужно делать все возможное", - подчеркнул украинец Анатолий Тимощук, отмечает «Корреспондент». В воскресенье, 5 октября, состоялись матчи 24-го тура российской Премьер-лиги. Питерский Зенит разбил Луч-Энергию 8:1.