Блохин уволил тренера «Шинника»

В воскресенье, 5 сентября, подал в отставку главный тренер ярославского Шинника Сергей Павлов. О своей отставке Павлов заявил после матча с ФК Москва, в котором Ярославцы уступили со счетом 1:2. Причиной своего ухода тренер Шинника назвал судейство: "Невозможно работать при таком судействе, уже вторую игру подряд творится что-то невообразимое, мне стыдно перед ребятами и болельщиками". Так, тренер Ярославцев отреагировал на действия главного судьи матча с ФК Москва, который отменил гол, забитый Шинником из положения вне игры, передает «Корреспондент». Судейские решения преследуют аутсайдера РПЛ уже второй тур подряд. В предыдущем туре судья отменил два гола Шинника в ворота Спартака. Тренер Москвичей Олег Блохин отказался оценивать действия судьи матча: "Сегодня самое главное было победить. Что касается судейства, то зачем его комментировать? Чтобы я штраф заплатил? Извините". Шинник уже второй раз в этом сезоне остался без тренера. 30 апреля с тренерского поста клуба был уволен Сергей Юран. После 24 туров Чемпионата России Шинник имеет в своем активе 15 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. ФК Москва Олега Блохина находится на 9 месте с 32 очками.