Турсунов побеждает во Франции

Россиянин Дмитрий Турсунов выиграл в воскресенье турнир АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) во французском Метце. В финальном поединке он в трех сетах одолел хозяина корта Поля-Анри Матье - 7:6 (8:6), 1:6, 6:4. Матч продолжался два часа 24 минуты, сообщает «Корреспондент». В ходе матча Турсунов сделал 11 эйсов против шести у Матье и допустил пять ошибок на подаче, в то время как француз - ни одной. Кроме того, россиянин всего дважды взял подачу француза, но и этого ему хватило для победы. Для Турсунова это пятый титул в карьере. Ранее он встречался с Матье лишь однажды на турнире в Лондоне и также оказался сильнее. На следующей неделе оба спортсмена примут участие в Кубке Кремля в Москве и в случае успешного выступления могут встретиться в полуфинале. В обновленном рейтинге ATP испанец Рафаэль Надаль по прежнему удерживает первое место, украинец Сергей Стаховский поднялся на два пункта.