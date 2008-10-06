Бой Кличко-Поветкин может состояться в Киеве

Бой между чемпионом IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и обязательным претендентом на титул IBF Александром Поветкиным может состояться в Киеве, а не в Германии, сообщает «Корреспондент». О такой возможности сообщил старший брат Владимира Кличко Виталий в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine. "Есть люди, которые преподносят этот поединок как противостояние России и Украины, - приводит слова Виталия Кличко. - Но это не политическое и не национальное противостояние. Это просто бой двух боксеров". Права на организацию этого поединка принадлежат промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions, а значит - выбор места проведения боя находится в их компетенции. Предполагается, что поединок между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным будет транслироваться более чем на 100 стран. Ранее Виталий Кличко неоднократно заявлял, что проводить в столице Украины чемпионские поединки нельзя из-за отсутствия должной инфраструктуры.