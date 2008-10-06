Участие Павлюченко в матче с Германией под вопросом

Форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко получил травму голеностопа в матче за свой клуб "Тоттенхэм" и может пропустить игру отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против Германии. 6 октября Павлюченко пройдет медобследование, после чего станет ясно, сможет ли он сыграть с немцами, пишет издание «Спорт Экспресс». Нападающий травмировал левый голеностоп 5 октября на 35-й минуте матча чемпионата Англии против "Халл Сити" (0:1) и был заменен. Павлюченко должен был вылететь в Москву в воскресенье, но в связи с повреждением он пройдет медицинское обследование. Сам футболист отметил, что, похоже, он потянул связки голеностопа. В августе 2008 года он получил похожую травму правого голеностопа в товарищеской встрече Россия - Голландия. Матч Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде. 15 октября россияне также в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 примут в Москве команду Финляндии. В первом отборочном матче чемпионата мира сборная России победила на своем поле Уэльс (2:1).