«Спартак» хочет Квальяреллу

Московский «Спартак» положил газ на итальянского нападающего Фабио Квальяреллу. За форварда «Удинезе» красно-белые готовы заплатить 14 миллионов евро, передает «Спорт.com.ua». Собственно, меньшей суммой такой трансфер явно не осуществить, ибо Фабио – серьезный игрок. 25-летний форвард отметился уже 31-м голом в 111 играх Серии А (три в шести матчах этого сезона), кроме того Фабио с успехом играет за сборную – 8 матчей и 3 гола. За Квальяреллой давненько охотятся гранды европейского футбола, в частности, интересовался «Манчестер Юнайтед». По информации tuttomercatoweb.com, «Спартак» готов всех обойти, стремясь найти достойную замену проданному в «Тоттенхэм» Павлюченко.