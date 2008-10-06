Тренировки сборной России будут открытыми для болельщиков

Стал известен график подготовки национальной сборной России к отборочным матчам чемпионата мира-2010 против команд Германии и Финляндии. Однако в нем возможны изменения. 7 и 13 октября тренировки национальной сборной России перед матчами с Германией и Финляндией будут открытыми не только для СМИ, но и для болельщиков, отмечает «Газета.Ru». 7 октября 12:00 – начало сбора в отеле «Мариотт». 16:30 – пресс-конференция главного тренера сборной России Гуса Хиддинка в пресс-центре стадиона «Динамо». 17:00 – тренировка на стадионе «Динамо». По предложению РФС главный тренер сборной России Гус Хиддинк разрешил сделать данную тренировку открытой не только для представителей СМИ, но и для всех болельщиков российской команды. Проход зрителей будет осуществляться на Северную трибуну стадиона «Динамо» бесплатно. 8 октября 17:00 – тренировка на стадионе «Динамо». 9 октября 11:00 – вылет в Германию. 18:00-19:30 – тренировка на резервном поле игрового стадиона. 10 октября 17:30-18:00 – пресс-конференция главного тренера сборной России Гуса Хиддинка в пресс-центре игрового стадиона. 18:00-19:00 – тренировка на основном поле игрового стадиона 11 октября 20:45 – матч Германия – Россия. 12 октября 12:00 – вылет в Россию. 13 октября 17:00 – тренировка на стадионе «Динамо». Данная тренировка также будет открытой для представителей СМИ и болельщиков сборной России. Проход на Северную трибуну будет бесплатным. 14 октября 17:00 – тренировка на стадионе «Локомотив». 15 октября 19:00 – матч Россия – Финляндия.