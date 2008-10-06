Харитонов: Отступать было поздно

Нападающий нижегородского «Торпедо» Александр Харитонов заявил, что победить московского «Динамо» (3:0) команда смогла во многом благодаря болельщикам, информирует «Газета.Ru». «Эта победа для меня вдвойне приятна. Ведь мы одолели команду, в которой я провел много времени. Мы выиграли у моего любимого клуба! И я благодарен ребятам за такой подарок. Как капитан, я верил в каждого игрока своей команды. Думаю, что такая уверенность друг в друге и помогла нам одержать победу, – приводит слова Харитонова официальный сайт клуба. – Три недели назад мы уже играли с «Динамо», но тогда не смогли реализовать моменты, которые создали. А сегодня, благодаря шестому полевому игроку – нашим болельщикам – мы победили заслуженно. Перед матчем с «Динамо» мы разобрали наши игры и решили, что отступать уже некуда. Я считаю, в «Торпедо» собрались сильные хоккеисты, и наши неудачные матчи – случайность».