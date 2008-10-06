Хиддинк выбрал нового тренера сборной России

Александр Бородюк может стать новым главным тренером сборной России. Об этом заявил вице-президент РФС, председатель правления фонда "Национальная академия футбола" Сергей Капков, отвечая на вопрос о том, кто будет тренировать команду, если Хиддинк переключится на работу в детском футболе, сообщает «Утро.ru». "Я у него это спрашивал, и он мне сказал, что в сборной у него и так все понятно, Саша Бородюк может заниматься сборной, а он видит потенциал России в новых футбольных звездах. Я думаю, что Саша Бородюк может стать новым главным тренером сборной России", - заявил Капков.