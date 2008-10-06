Формула-1. Райкконен: Мне сейчас очень грустно

Пилот "Феррари" Кими Райкконен считает, что сезон-2008 ему уже не удался, и вообще, это был не его год. Действующий чемпион мира не смог набрать ни одного очка в последних четырёх гонках. Сейчас отставание Кими от лидера сезона Льюиса Хэмилтона составляет 27 очков, учитывая, что максимально за три оставшихся гонки можно набрать 30. "Мне трудно подобрать слова к моему выступлению в этом году. Он мне не покорился. Сейчас я могу только надеяться, что в Японии нам удастся придумать что-то для удачного выступления. Мне сейчас очень грустно, потому что я не могу объяснить эту чёрную полосу в моей карьере. Конечно, мы будем бороться до последнего, и в оставшихся трёх гран-при вся команда выложится до конца", — цитирует Райкконена Чемпионат.ру со ссылкой на PlanetF1.