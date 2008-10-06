НХЛ. Вратарь прикрепил знак капитана на самом видном месте

Вратарь клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Роберто Луонго, назначенный капитаном команды, будет носить литеру "С" на защитном шлеме. Правила НХЛ запрещают вратарям наносить этот знак на свитер, но Луонго нашел способ обойти регламент, нарисовав литеру на щиток, защищающий его горло, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Canadian Press. Голкипер уже сыграл в шлеме с литерой "С". В ночь с 5 на 6 октября "Ванкувер" уступил в контрольном матче "Анахайму" (3:4 в овертайме), а Луонго отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Канадский голкипер стал капитаном "Ванкувера" после того, как швед Маркус Нэслунд, выполнявший эти обязанности на протяжении последних нескольких лет, перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс". Луонго стал первым вратарем-капитаном с 1948 года. В сезоне-1947/48 капитаном "Монреаль Канадиенс" был Билл Дернан. Несмотря на назначение капитаном, Луонго будет запрещено беседовать с арбитрами по ходу матчей.