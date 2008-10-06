Теннис. Сафина: Мне все равно, с какой француженкой играть

В первый день соревнований основной части Кубка Кремля состоялась пресс-конференция трех теннисисток из топ-4 турнира, одной из которых стала Динара Сафина (2-я ракетка турнира). Корреспондент Чемпионат.ру поинтересовался у главной фаворитки турнира о ее ощущениях перед стартом. "Состав сильный, хотя лично я этому нисколько не удивлена. Сейчас на всех крупных турнирах примерно одинаковый состав участниц. Возьмите недавний турнир в Штутгарте, где собрались почти все сильнейший теннисистки. Одна лучше другой, и каждая хочет победить. Что касается моих планов на турнир, то я стараюсь не загадывать дальше следующего матча, концентрируюсь только на нём. Но, честно говоря, мне все равно, кто будет моей первой соперницей – Моресмо или Корне, ведь обе француженки, и ни та, ни другая не являются девочками для битья", — заявила Сафина.