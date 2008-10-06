Бокс. Поветкину отдали победу за стиль

На ежегодном вручении премии Sport & Style, которую проводит издательский дом Родионова и телеканал World Fashion, олимпийский чемпион, официальный претендент на титул IBF россиянин Александр Поветкин победил в номинации "За русский стиль в спорте". Всего на церемонии было три человека, представляющих профессиональный бокс. Это абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина, бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю, а также Александр Поветкин. Напомним, что поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBO украинцем Владимиром Кличко и Александром Поветкиным должен состояться 13 декабря в Германии.