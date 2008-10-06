Черчесова трудоустроят ведущие турецкие клубы

Бывший главный тренер московского Спартака Станислав Черчесов может получить приглашение в один из турецких клубов - Фенербахче или Бешикташ. В списках кандидатов на тренерский пост в Фенербахче и Бешикташе фигурирует экс-тренер московского Спартака Станислав Черчесов, передает «Спорт Экспресс». У обеих стамбульских команд есть проблемы. Фенербахче находится на неудовлетворительно для себя 10-м месте в национальном первенстве и на последнем в групповом турнире Лиги чемпионов, в связи с чем недовольство испанцем Луисом Арагонесом нарастает. Бешикташ вылетел из Кубка УЕФА, проиграв в Харькове Металлисту со счетом 1:4. В Чемпионате Турции Бешикташ располагается на пятой строчке. Неудовлетворительные результаты и невнятная игра стали причиной того, что Эртугрул Саглам, проваливший харьковский матч, подал в отставку, которую, правда, пока не приняли, но начали поиски замены. Напомним, что решение об увольнении тренера было принято после разгромного поражения Спартака в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с киевским Динамо (1:4).