Евро-2012. Ситуация с польским футболом продолжает накаляться

В понедельник Польше не удалось восстановить работу футбольной ассоциации страны до 10:00 по Гринвичу, в связи с чем Польшу могут лишить права проведения чемпионата Европы-2012. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, ФИФА получила новые сведения по этому делу и теперь рассматривает документы. Однако ФИФА ожидает полного доклада по итогам переговоров между правительством страны и руководством футбольной ассоциации. «Теперь ФИФА знанимается этим дело. Однако мы ничего конкретного не услышали от правительства Польши», – заявил представитель УЕФА.