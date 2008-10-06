Теннис. Иванович: Москва напоминает мне Белград

Сербская теннисистка Ана Иванович рассказал о причинах приезда на Кубок Кремля. «На самом деле три года назад я была здесь, но у меня не было возможности сыграть. Тогда мне очень понравилась Москва, потому что она, наверное, больше чем любой иностранный город напоминает родной Белград. Так что я очень рада находиться здесь, – приводит слова Иванович корреспондент «Газеты.Ru». – Я уверена, что турнир будет очень напряженным. В этом году первый номер рейтинга меняется очень часто, что очень интересно. Я же, повторюсь, просто рада снова оказаться на корте и буду выкладываться на 100 процентов в матче против любого соперника. Надеюсь, мне удастся остаться здесь до конца недели». Также Иванович поделилась мнением о Москве и российских теннисистках, представленных на турнире. «В этот раз у меня не было возможности посмотреть город, а в прошлый раз я посетила Красную площадь, посмотрела Кремль, центр города. Россиянок очень много в первой десятке, и, конечно, сейчас выделяется Динара Сафина, показывающая великолепный теннис, Светлана Кузнецова, Елена Дементьева... И вообще их так много, что всех перечислять времени не хватит. Но меня это радует, потому что сейчас в теннисе очень много сильных спортсменок из Восточной Европы», – рассказала сербка.