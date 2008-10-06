Теннис. Стартовал «Кубок Кремля»

В Москве на кортах СК "Олимпийский" в понедельник стартует 19-й международный теннисный турнир "Кубок Кремля" с общим призовым фондом 2 миллиона 438 тысяч долларов США. В женской части одиночной "сетки" турнира примут участие участвовать практически все сильнейшие спортсменки мира: в российскую столицу из первой "десятки" рейтинг-листа Женской теннисной ассоциации (WTA) не приедут только прошлогодняя финалистка "Кубка Кремля" американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова - у обеих теннисисток травмы. Кроме того, не выступит Агнешка Радваньска, у которой возникли проблемы с паспортом - ее заменит 5-я ракетка мира сербка Ана Иванович, передает ИТАР-ТАСС. Что касается мужской части состязаний, то она будет не столь представительна, как женская: из первой десятки рейтинг-листа Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лишь один представитель - трехкратный триумфатор московского турнира россиянин Николай Давыденко. В первом круге ему достался француз Флоран Серра. Марату Сафину достанется соперник из квалификации, а Игорь Андреев сыграет с Лю Йенсуном из Тайваня. Михаил Южный встретится с Теймуразом Габашвили, а в еще одном российском дерби сойдутся Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын. В женской части турнира четыре первые сеяные - Елена Янкович (Сербия), Динара Сафина (Россия), Елена Дементьева (Россия) и Ана Иванович (Сербия) соответственно - стартуют со второго круга. Экс-первая ракетка России Светлана Кузнецова встретится с китаянкой Ли На в первом круге. Также в первом раунде пройдут чисто российские матчи: Мария Кириленко - Вера Звонарева и Елена Веснина - Екатерина Макарова. Анна Чакветадзе сыграет с датчанкой Каролин Возняцки, а Надежда Петрова - с соперницей из квалификации. Турнир будет проходить на кортах спорткомплекса "Олимпийский" с 6 по 12 октября.