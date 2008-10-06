Фанаты «Химок» и ЦСКА «обстреляли» друг друга

В послематчевом протоколе игры 24-го тура «Химки» – ЦСКА (1:2) появилась запись о поведении болельщиков во время матча. «В течение второго тайма в пределы футбольного поля и технической зоны команды ЦСКА неоднократно были брошены посторонние предметы (монеты, зажигалки, ручки) как со стороны болельщиков ЦСКА, так и со стороны болельщиков «Химок». По этой причине на 72-й минуте матча игра была прервана на 2,5 минуты», – говорится в протоколе. Также стало известно, что главный арбитр матча Максим Лаюшкин, показавший девять предупреждений, получил оценку «4» по пятибалльной шкале, сообщает «Советский спорт».