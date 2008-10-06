Евро-2012. Польше удалось избежать санкций ФИФА и УЕФА

Польским футбольным властям удалось прийти к компромиссу с ФИФА и УЕФА, которые грозились применить санкции в связи с вмешательством государства в дела национальной федерации, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на AP. Напомним, футбольные организации выдвинули Польше ультиматум, согласно которому отправленный в отставку президент польской федерации футбола Михал Листкевич в понедельник должен был быть возвращен на свой пост. В противном случае Польша рисковала лишиться прав на совместное проведение Евро-2012 с Украиной, а сборная страны могла получить технические поражения в ближайших отборочных матчах чемпионата мира-2010 против команд Чехии и Словакии.