Маккинли: Питер нокаутирует Кличко в шестом раунде

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC нигерийца Сэмуэля Питера Стэйси Маккинли заверил, что украинец Виталий Кличко в предстоящем бою с его подопечным не сможет триумфально вернуться на ринг. «Я уверен в том, что Сэм побьет Виталия, – приводит слова Маккинли «Газета.Ru» со ссылкой на SportBox. – Все боксеры, которые возвращались с пенсии, хотели победить, но это им не удавалось. После своего возвращения на ринг в 1980 году Мохаммед Али проиграл Ларри Холмсу. Холмс, в свою очередь, вернувшись на ринг, проиграл Майку Тайсону. Думаю, что Сэм нокаутирует Виталия в шестом или седьмом раунде. В любом случае, это будет величайший бой в супертяжелом весе со времен поединка Кличко – Льюис».