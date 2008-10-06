Сборная Германии лишилась игрока перед матчем с Россией

Защитник сборной Германии по футболу Марсель Янсен не примет участия в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против России из-за разрыва мышцы левого бедра. Янсен получил травму в воскресенье, 5 октября, в матче чемпионата Германии за свой клуб "Гамбург", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Сроки восстановления игрока неизвестны. Янсен пропустит не только матч с Россией, но и встречу с командой Уэльса, которая состоится 15 октября. По словам главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, возможно, он вызовет на игры с Россией и Уэльсом другого игрока. Матч Германия - Россия пройдет 11 октября в Дортмунде и начнется в 22:45 по московскому времени. 15 октября россияне примут на своем поле Уэльс. В первых двух матчах отборочного турнира ЧМ-2010 немцы набрали четыре очка, а сборная России пока провела одну игру, победив на своем поле Уэльс (2:1).