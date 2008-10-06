Всех российских призеров Олимпиады одарили черными «бумерами»

Российские чемпионы и призеры летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине получили в понедельник от "Фонда поддержки олимпийцев России" ключи от обещанных им внедорожников, но не Toyota, как ранее анонсировал Фонд, а марки BMW. Торжественная церемония прошла перед входом в здание Олимпийского комитета России (ОКР). Поскольку не все спортсмены-медалисты смогли прибыть в столицу ко дню награждения, из 137 человек, завоевавших в Пекине в общей сложности 72 награды, в этот день получить автомобиль смогли лишь 119. Остальных героев Игр-2008 "четырехколесные награды" найдут позже, сообщает «РИА«Новости». Все прибывшие на церемонию спортсмены получили по BMW модели X5, а спортсменкам досталось по BMW X3, причем все автомобили были черного цвета. В награждении приняли участие министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко, президент ОКР Леонид Тягачев, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, директор Федеральной службы охраны России Евгений Муров. Это второй случай, когда российских олимпийцев премируют автомобилями: после зимней Олимпиады в Турине в 2006 году все сортсмены-медалисты были награждены машинами Toyota Land Cruiser, а спортсменки получили по Lexus. При этом на номерах машин золотых призеров красовались цифры "001", серебряных - "002", а бронзовых - "003".