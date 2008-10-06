Хиддинк: Я не считаю себя величайшим тренером

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о шансах российской команды на выход в финальную часть чемпионата мира-2010. "Ни один тренер в мире не даст гарантий, что его сборная выйдет в финал чемпионата мира, а уж тем более выиграет его. Я надеюсь, что мы попадем на ЧМ и выступим там достойно, показав достойный результат и хорошую игру". Голландский специалист сообщил, что не считает себя спасителем, коим его называют многие эксперты в России: "Дело не только в тренере, но и в игроках. Я научил ребят некоторым вещам, но их успешное выступление — не только моя заслуга. Если бы они не умели играть в футбол, то не выиграли бы бронзу. Я не считаю себя спасителем или величайшим тренером. Игроки сами проделали огромную работу". Хиддинк поделился своим мнением о книге Ильи Казакова о сборной России: "Я её не читал, но много слышал. Даже знаю, что там много анекдотов про меня и сборную. Я обязательно прочту её".