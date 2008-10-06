Виталий Кличко избил спарринг-партнера

Почетный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко отметил, что на сто процентов готов к бою с нигерийцем Сэмюэлем Питером. "Подготовка к бою прошла отлично. К поединку с Питером я подошел с диагнозом "здоров как бык". Во время сборов не удалось избежать и неприятных моментов. Одному из моих спарринг-партнеров пришлось выплатить компенсацию за нанесение физических повреждений, настолько сильно он был "обработан". Поединок с Сэмом Питером, безусловно, будет особенным. Потому что это будет бой между двумя чемпионами мира. Думаю, что я выйду победителем из этой схватки. Я уже дважды дрался за титулы чемпиона. Этот бой станет уже третьим, а Бог, как известно, любит троицу", — приводит слова Кличко «Спорт».