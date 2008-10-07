Нападающий "Торонто" Райан Холлвег дисквалифицирован на два матча, сообщает «Спорт Экспресс». Наказание было наложено на игрока автоматически после того, как он заработал третье удаление за умышленную грубость и неспортивное поведение в течение отрезка, равного половине сезона (41 матч). В предсезонном матче с "Сент-Луисом" 1 октября Холлвег заработал двойной штраф по схеме "2+5" за толчок соперника на борт с нанесением травмы, после чего был удален до конца игры за драку. Теперь форвард пропустит два стартовых поединка "Кленовых листьев" в регулярном чемпионате - 9 октября в Детройте и 11 октября дома против "Монреаля". Кроме того, из его зарплаты будет удержан штраф в размере 5510 долларов.