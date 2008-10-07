Васкес: Не получается атаковать

Уругвайский полузащитник Черноморец Себастьян Васкес прокомментировал поединок против Шахтера, сообщает FOOTBALL.UA. - Каковы впечатления от игры? - Мы играли плохо, наверное, дома не нужно бояться больше атаковать, идти вперед. В последнее время дома у нас не получается это делать, потому и проиграли. - Как вы можете описать момент с вашим участием во втором тайме, когда вы пытались перекинуть мяч через Пятова? - После удара я поднял голову и понял, что нужно было сыграть по-другому, я увидел троих своих товарищей, которые были свободны, но было уже поздно, я заметил их только после удара. - Как команда и вы планируете использовать небольшую паузу, которая предстоит? Какое настроение в команде? - Настроение, конечно, плохое, как и после каждого проигранного матча, тем более, что начало чемпионата сложилось для нас не очень удачно. Будем работать, стараться исправлять свои ошибки и достигать результата. - Есть ли удовлетворение от качества игры? - Во втором тайме, мне кажется, мы начали играть намного лучше, чем в первом. В первой половине они держали мяч, хотя это им многое не дало. Сейчас Шахтер находится в очень непростой ситуации, но мы не смогли этим воспользоваться. Нельзя было проигрывать этот матч, у нас были моменты, если бы Косырин или Левига забили, счет бы сравнялся, и мы играли бы спокойней. У нас и еще были моменты, но сравнять счет не получилось, а после этого прошла контратака Шахтера и мы пропустили.