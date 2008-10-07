Тимощук: Отрабатывал пенальти в раздевалке

Капитан Зенита Анатолий Тимощук после игры с Лучом-Энергией по традиции покинул раздевалку последним. Естественно, в прекрасном настроении, сообщает FOOTBALL.UA. - Похоже, Лучу досталось все, что не влетело в ворота соперников в предыдущих матчах Зенита? - Похоже. Только лучше бы в тех играх больше залетало, а Лучу досталось поменьше. - Может быть, нереализованный вами на 2-й минуте пенальти - хорошая примета? - Возможно. Я так и подумал: вот не забью, ребята разозлятся - и начнется. Да и сейчас почему последним вышел? Отрабатывал в раздевалке 11-метровые. - А кто в роли вратаря выступил? - Для начала надо хотя бы по пустым воротам бить научиться. - Почему Луч оказался таким беспомощным? - Не думаю, что дело в сопернике. Это мы действовали содержательно и быстро. А когда мы реализуем моменты, которые создаем, ни одна команда не устоит. - До десяти мячей дело не хотелось довести? - Насчет "хотелось" не знаю, но забить десяток могли. - Что же Малафеева не сохранили "сухим"? - Вряд ли Слава особенно расстроился. - Чем объяснить вашу замену на 61-й минуте? - Тренер заменил меня, чтобы я, не дай бог, не получил четвертую карточку и не пропустил следующий матч в Нальчике. - На Лигу чемпионов Зенит в следующем сезоне еще может рассчитывать? - Нужно стараться. Мы видим, что соперники теряют очки, а наша команда постепенно поднимается в таблице. Надо сделать все, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов. - С каким настроением уезжаете в сборную? - Разумеется, с хорошим. С Иво Крижанацем шутим постоянно: посмотрим, как наше рандеву там пройдет. - Для сборной Украины матч с хорватами ключевой в отборочном турнире? - Один из ключевых - точно. Играем дома последний официальный матч в году и нужно отдать все силы, чтобы хорошо выглядеть.