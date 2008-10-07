Роналдо будет готов через месяц

Тренер по физподготовке знаменитого бразильского форварда Роналдо Бруно Мацциотти дал комментарий для прессы относительно состояния своего подопечного. "Полное восстановление зависит от ряда факторов, но, думаю, через месяц, а то и меньше, он сможет снова играть в свою силу", - заявил специалист, информирует FOOTBALL.UA. "Он уже пребывает на финишной прямой своего выздоровления. На этой неделе Роналдо сможет тренироваться с Фламенго в качестве полноценного исполнителя и будеть набирать физические кондиции", - отметил Бруно. Напомним, что сейчас Роналдо не связан контрактными обязательствами ни с одним из клубов.