Костов разбудил донецкий «Металлург»

Перед началом сезона официальный сайт ФК Шахтер задавал своим посетителям вопрос - в каком туре горняки смогут одержать сотую победу в чемпионате Украины под руководством Мирчи Луческу. До юбилея оставалось две виктории, и в тот момент было бы глупо ставить на десятый игровой день. Донетчане были на ходу, буквально недавно выиграли все, что можно, на внутренней арене. Но потом наступил ступор... Победа в Одессе, возможно, станет переломной для оранжево-черных. Пережив в очередной раз жестокое разочарование в Лиге чемпионов, горнякам никак нельзя было раскисать. В конце концов, многие из них уже вчера должны были прибыть в национальную сборную, которой нужно в субботу достойно сыграть с Хорватией. Да и интрига в первенстве, потеряй Шахтер еще раз или два очки, умерла бы задолго до весны, сообщает FOOTBALL.UA. А как бы мы ни гордились тем, что сейчас в Украине медленно, но все-таки растут команды, без противостояния Шахтера и Динамо в чемпионате, боюсь, будет скучно. Где уверенность в том, что донецкий Металлург выдержит темп, который набрали динамовцы, и вопрос о чемпионстве не будет снят с повестки дня туров за пять до финиша? Впрочем, глядя на то, как играет Металлург сам, вопрос можно поставить и по-другому. Буквально год назад Виталий Кварцяный называл эту команду не иначе как спящей красавицей, но пришел Николай Костов, и всех в клубе как будто разбудили. Тихий час наступил в другом донецком коллективе... Футбол в исполнении металлургов не может не нравиться. На игру этой команды хочется смотреть, и сегодня все-таки куда важнее это, а не то, смогут или не смогут Мирча Луческу и его подопечные отойти от нервного потрясения. Представляете, в следующем туре Металлург едет в Днепропетровск, потом будет принимать Металлист, а после этого отправится в Полтаву. Уверен, что нас ждут три отменных поединка! Динамовцы тем временем снова победили убедительно, хотя крупный счет в нынешнем первенстве встречается нечасто. Серьезные разборки намечаются в борьбе за третье место. Не знаю, ставят ли подобные задачи в Полтаве, Запорожье и Луганске, но Металлист и Днепр сражаться будут наверняка. Хотя им будет сложно. Харьковчанам предстоят как минимум пять четверговых матчей в Кубке УЕФА, а в Днепропетровске по-прежнему нет порядка в игре. Так почему бы не побороться за "бронзу" в такой ситуации? Смотрите наверх, не смотрите на Шахтер. Пока. Потом, полагаю, все равно придется...