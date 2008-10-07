Шовковский: Стараюсь вернуть себе место в воротах

После окончания пресс-конференции главного тренера на растерзание журналистам, как выразился Алексей Михайличенко, была предоставлены игроки сборной Украины. Первым в окружение представителей СМИ попал Александр Шовковский, передает FOOTBALL.UA. - Во-первых, как играть с хорватами нам показали англичане. А, во-вторых, мы должны рассчитывать, прежде всего, на свои силы. Нужно хорошо поработать, найти слабые стороны соперника и сыграть на этом. У нас достаточно сильная команда, которая может решить эту задачу. - Вы потеряли место в основе Динамо. Как считаете, почему это произошло и что нужно сделать, чтобы вернуться в состав? - Нужно лучше работать. В принципе, хочу сказать, что меня это не устраивает. Но на сегодня Стас показывает очень хорошую игру. Ему предоставили шанс и он его использует. А я тренируюсь, работаю и стараюсь вернуть себе первое место. - Как считаете, Богуш может сыграть против хорватов? - Это будет решать главный тренер. Я думаю, в принципе, да. Ведь каждый игрок, который приехал в сборную, может занять одно из 11-ти мест в стартовом составе. А кому играть - решит тренерский штаб. - Пресса сватает вас за границу. Вы думаете о том, чтобы сменить клуб и попробовать силы в другой команде? - Давайте дождемся конца этого года. - То есть, вы рассматриваете какие-то предложения? - Пока ничего не рассматриваю. Я игрок команды Динамо, с которой у меня еще чуть менее полутора лет действует контракт. Все предложения – только через клуб.